Fietser gewond afgevoerd naar ziekenhuis na botsing met auto Kaatsheuvel

Geen stormloop op kaarten voor testdag Efteling

21 april KAATSHEUVEL - Abonnementhouders van de Efteling staan niet bepaald in de rij voor de Fieldlab-testdag aanstaande zaterdag. Sinds maandag kunnen abonnementhouders en gasten die in een hotel of vakantiehuisje verblijven, gratis kaarten reserveren, maar een verwachte stormloop bleef uit.