File voor de Efteling, ongeluk met drie auto's

Lintje voor Gerrit Verhagen uit Kaatsheu­vel

22 juni KAATSHEUVEL - Bij zijn afscheid als directeur is vrijdag Gerrit Verhagen (50) in Kaatsheuvel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de koninklijke onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk binnen de hervormde kerk en zijn verdiensten voor het familiebedrijf aan de Rechtvaart.