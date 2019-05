Flitsen en dreunen uit een bovenmaats draaiorgel op Fairytale Festival in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Een uitverkocht Fairytale Festival vierde dit weekend in Kaatsheuvel zijn vijfde editie. Vijfduizend feestgangers trokken naar het terrein waar een imposant hoofdpodium gebouwd was. Gezellig en gevarieerd, was het oordeel van de bezoekers.

Al van grote afstand lijkt het veld waarop het Fairytale Festival plaatsvindt een wereld op zich. Een koepel waar geluiden met titanische proporties vanaf stralen. Bassen lijken traag slepende voetstappen van ontzagwekkende reuzen. Een onderaards diep gonzen rijst op wanneer je het terrein nadert. Aan de rand staat een bouwwerk met torens die de verbeelding tarten. Omgeven door hoogwerkers lijkt het een lanceerinstallatie voor buitenaardse wezens.

Trots

Het blijkt de ombouw van het hoofdpodium te zijn, door de organisatoren 'Crown Orchestra' gedoopt. Als een bovenmaats draaiorgel torent het hoog uit boven dj Freddy Moreira, die op dat moment aan het draaien is. Drie koningskoppen met rollende ogen bekronen het met hel opflitsende lichten bezaaide gevaarte, waarop fantastische animaties te zien zijn. Stephan van Halewijn, een van de drie organisatoren, kijkt er met trots naar. ,,Het is een kleinschalig festival, maar de podia hebben een aankleding die je normaal gesproken bij de grote festivals aantreft", zegt hij. ,,Twee van ons hebben event management gestudeerd. We hadden al feestjes in Tilburg georganiseerd toen we besloten om iets op te zetten in Kaatsheuvel. Ik ben daar ooit weggegaan omdat er weinig te beleven viel. Daar wilden we wat aan doen.”

Opkomst

Van Halewijn is tevreden over de opkomst. ,,Met vijfduizend bezoekers is het uitverkocht. Dat aantal hebben we nodig om het te bekostigen. De meeste mensen komen uit de omgeving, maar ook uit de randstad. Er zijn zelfs bezoekers uit Londen en Zürich. Qua muziek bieden we een gevarieerd programma. Nu staat er hardstyle raw in de Gatekeeper, urban in de Tea Garden en house op de main stage.”