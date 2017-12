Freek (23) is de ontwerper van de virtuele Droomvlucht: 'Het moest echt op z'n Eftelings'

De Eindhovense student is dolgelukkig nu hij te horen heeft gekregen dat de Efteling zijn afstudeerproject daadwerkelijk gaat uitvoeren. ,,Al van kinds af aan was ik geïnteresseerd in de techniek van de Efteling. Het was mijn favoriete park. Dat mijn idee nu ook in praktijk wordt gebracht, is echt een droom die uitkomt’’, vertelt Teunen.



Begin 2016 begon Teunen met zijn afstudeeropdracht, toen volgde hij nog de bacheloropleiding Creative Technology in Enschede. In zijn virtuele Droomvlucht rijden rolstoelers één van de twee cabines binnen naast de werkelijke attractie. Daar krijgen bezoekers een virtual reality bril op waarmee ze rond kunnen kijken. Het filmpje begint als bezoekers in het karretje worden gezet.



Om de virtuele beleving nog levensechter te maken, waait op de juiste momenten de wind door de cabine. Ook zijn er warmte-effecten en een soort reukmachine. ,,Omdat je de Efteling niet in je eentje beleeft maar met zijn tweeën, krijgt iedereen een koptelefoon en microfoon om met elkaar te kletsen'', legt Teunen uit.