Frontale botsing met vrachtwagen in Kaatsheuvel, auto total loss, bestuurster ongedeerd

'Boeren zoals maatschap­pij het wil': Duinboeren krijgen extra kansen

15 mei DE MOER - Sjef Broeders kan het als boer nog wel een jaar of vijf, zes uitzingen. En met plezier. Maar niet wanneer hij zijn melkveestal in De Moer van een ander dak en vloer moet voorzien ingevolge provinciale uitstooteisen. Dan houdt het op. ,,De bank ziet me aankomen. 'Hoe ga je dat betalen boer? En wanneer vangen we terug boer?' Dat wordt moeilijk."