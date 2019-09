Geen hoofdrol voor Bulldog Nacho bij pakken hoofdprijs op het Rashondenfestival

Liesbeth Wijkmans heeft haar kleding afgestemd op de kleur van haar Franse Bulldog. De jonge reu is donker, dus draagt de Sprang-Capelse een fel rode jurk, een groene omslagdoek, witte pumps. Ze weet: wil je je hond zo veel mogelijk in de picture zetten bij het Brabants Rashondenfestival, opgezet door Kynologenvereniging Waalwijk en omstreken aan de Baan in Kaatsheuvel, dan moet je een contrast creëren. Deze zondag is dat niet nodig: weliswaar zijn 136 honden ingeschreven, in de categorie waarin Nacho uitkomt is hij de enige. Dus de hoofdprijs is al vergeven.