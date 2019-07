Gemeente en schoolbesturen eens over aanpak frisse scholen Loon op Zand

KAATSHEUVEL - Schoolbesturen Bravoo en Leerrijk! hebben afspraken gemaakt met de gemeente Loon op Zand over de planning voor de frisse scholen. Alle gebouwen moeten duurzaam worden en ondergaan de komende jaren een passende opknapbeurt.

Te beginnen aanstaande zomervakantie met De Touwladder in Kaatsheuvel. De openbare basisschool aan de Heiakker is eigenlijk al heel fris, maar dan niet zoals bedoeld.

Wind door hele gebouw

,,Als het hard waait, blaast de wind door het hele gebouw", meldt bestuurder Robert Venema van stichting Bravoo. Om die ongewenste tocht buiten te houden, worden de oude kozijnen vervangen door nieuwe zodat alle kieren dan weer dicht zijn. Ook het binnenklimaat wordt verbeterd.

Aparte voorstellen

De andere Bravoo-scholen komen later aan bod. Dat zijn Den Bussel, De Vlinderboom en De Start. Venema is tevreden over de voorgestelde aanpak door de gemeente. Die moet nog wel door de Loonse raad worden goedgekeurd.

Vervolgens zullen voor iedere school die aan de beurt is aparte voorstellen worden gemaakt, inclusief kostenplaatje. De aanpassingen bij De Touwladder worden door het schoolbestuur voorgefinancierd.

Fusie KlimOp en Theresia

Bij stichting Leerrijk! werpt de fusie tussen de KlimOp en de Theresia-school zijn schaduw vooruit. Het bestaande gebouw van de KlimOp aan de Anjerstraat wordt gesloopt en op dezelfde plaats wordt de nieuwe fusieschool De Berk gebouwd.

,,De aanbesteding voor de nieuwbouw loopt. Maar we willen zo lang als mogelijk in de huidige KlimOp-school blijven", aldus bestuurder Jac Leijtens.

Tijdelijk in De Westkant

Na de vakantie zal daar dan ook op maandag 19 augustus gewoon het schooljaar 2019-2020 van start gaan. Leijtens verwacht dat er tot begin volgend jaar nog les wordt gegeven.

Daarna moet het gebouw ontruimd worden en verhuizen leerkrachten en kinderen naar hun tijdelijke school in De Westkant. Die is dan inmiddels verbouwd. Ze blijven er tot de nieuwe Berk klaar is, volgens planning voorjaar 2021.

Asbest verwijderen

In het overleg deze week met de gemeente zijn ook de andere Leerrijk!-scholen besproken. Zo zal bij De Lage Weijkens in de zomervakantie van 2020 het asbest dak worden vervangen.

De ingrijpende verbouwing van De Blokkendoos, inclusief verwijderen van al het asbest, zal in 2021 in fasen worden uitgevoerd. Tijdens die langdurige werkzaamheden zullen volgens Leijtens groepen moeten uitwijken naar noodlokalen die in de buurt van de school worden neergezet.

De Vaert onderzoek

Bij de katholieke basisschool De Kinderboom worden alleen de hoognodige maatregelen getroffen om het gebouw op te frissen. Een heel ander verhaal is BS De Vaert, die er zo slecht aan toe is dat zowel naar een algehele renovatie als naar nieuwbouw wordt gekeken.

Nog even geduld

Personeel en medezeggenschapsraad luidden vorig jaar al de noodklok. Maar ze zullen toch nog even geduld moeten hebben. Leijtens: ,,We zullen eerst grondig onderzoek moeten doen, voordat we de juiste keuze kunnen maken. Dat kost nu eenmaal tijd”.

