Gemeente pakt nu door tegen illegale bewoning arbeidsmigranten op Vakantiepark Droomgaard

video Zo gaat het nieuwste sprookje in de Efteling er in 3D uitzien

19 november KAATSHEUVEL - Op Youtube is een impressie geplaatst van het nieuwste sprookje dat de Efteling in het sprookjesbos realiseert: De zes zwanen. Op het filmpje is een wit kasteel met toren te zien dat op de rotsen is gebouwd. Rond het kasteel ligt een meer en waar de zwanen zwemmen. Het sprookje wordt gebouwd tussen de grot van Sneeuwwitje en het kasteel van Assepoester.