Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Loon op Zand vandaag

Één goede trap maakt einde aan gouden droom van Tilburgse kick­bokster: ‘Die kwam aardig hard aan’

Het zijn drukke weken geweest voor de Tilburgse Francesca Prescimone. Terwijl ze alles in het werkt stelde om in optima forma op de Europese Spelen in Krakau te verschijnen, moest de 25-jarige kickbokster ook nog eens alles op alles zetten om haar propedeuse fysiotherapie binnen te hengelen. Dat laatste met succes, de Europese Spelen met wat minder succes.