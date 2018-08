Gewelddadige dief bedreigt supermarktmedewerkers in Kaatsheuvel, blijkt veelpleger

Strafzaak geschikt na dood twee mannen in drugslab Kaatsheu­vel

7 augustus BREDA/KAATSHEUVEL - De strafzaak tegen de 22-jarige bewoner van het huis in Kaatsheuvel waar vorig jaar twee mannen om het leven kwamen tijdens werk in een drugslab, is geschikt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was de verdachte bewoner niet betrokken bij de productie van amfetamine in het schuurtje van het huis en is hij alleen schuldig aan bezit van drugs.