Groenplan van Loon op Zand ‘leest als een sprookje’, maar wat kosten al die bloemen en bomen?

Man (49) uit Kaatsheu­vel nuttigt alcohol achter het stuur en wordt gesnapt door oplettende omstanders

6 februari KAATSHEUVEL - Oplettende omstanders hebben er mede voor gezorgd dat een beschonken automobilist uit Kaatsheuvel in de kraag is gegrepen. De 49-jarige man, die zowaar achter het stuur alcohol nuttigde, parkeerde zijn wagen op een invalideparkeerplaats in Kaatsheuvel. Dat ontging enkele omstanders niet. Zij lichtten de politie in.