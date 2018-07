Grote toeloop ramptoeristen bij inzet hulpdiensten Kaatsheuvel

Poolse man moet binnen 28 dagen land verlaten, pleegde in Loon op Zand strafbare feiten

22 juli LOON OP ZAND - Een Poolse man die in Loon op Zand verblijft moet binnen 28 dagen Nederland verlaten. Dat heeft de IND besloten, toen politieteam Langstraat bij een controle erachter kwam dat de man meerdere strafbare feiten had gepleegd in het verleden.