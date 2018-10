Halve liter GHB en vuurwapen aangetroffen in woning Kaatsheuvel

Recidivist (25) grijpt weer naar de fles en valt mensen in Tilburg lastig

8:37 TILBURG - In de Goorstraat in Tilburg is maandagavond een man opgepakt wegens openbaar dronkenschap. Eerder deze maand legde de rechter hem op dat hij voorlopig geen druppel alcohol meer mocht drinken. Dat deed de man uit Loon op Zand dus toch.