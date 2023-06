Heldere ochtend en middag in Loon op Zand

indebuurt.nl Struinen door tuinen: deze route komt langs meer dan 60 tuinen in de buurt

Een Franse kas of strand in de tuin? In Tilburg, Udenhout en Goirle bezoek je op 17 en 18 juni van 11.00 tot 17.00 uur meer dan 60 bijzondere groene plekjes. Stichting Op Groene Voet deelt alvast een voorproefje!