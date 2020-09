Hennepkwekerij met 208 oogstrijpe planten geruimd in Kaatsheuvel

video Man (46) met ‘bedrieg­lijk goede replica’ van automa­tisch vuurwapen aangehou­den in Kaatsheu­vel

9 september KAATSHEUVEL - Een 46-jarige man is dinsdagavond rond 20.15 uur in een woning aan de Mark in Kaatsheuvel aangehouden door het arrestatieteam. In zijn auto werd een wapen gevonden. Deze bleek na onderzoek nep te zijn.