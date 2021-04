Historische verhalen maken veel duidelijk: dáár komt die rivaliteit tussen Kaatsheuvel en Loon op Zand vandaan

Pijnlijk

Dáár is de pijn begonnen, beaamt Kees Grootswagers van De Ketsheuvel, de heemkundekring die achter de historische tegel zit. Vorig jaar werden er al tien tegels neergelegd in Loon op Zand. Nu is Kaatsheuvel aan de beurt. „We hebben er al een paar neergelegd in Kaatsheuvel, maar konden ze vorig jaar nog niet allemaal leggen omdat het centrum van Kaatsheuvel zou worden opgebroken.”

Nieuwe bestrating

Wandeling

Op alle tegels staat een gebouw of object dat er nog staat of dat er vroeger stond. Wie de QR-code scant krijgt de uitleg in vier talen. „Als alle tegels er straks liggen willen we er misschien een wandeling van maken”, zegt Grootswagers. ,,Maar dat idee staat nog in de kinderschoenen. We gaan daarover in overleg met het Regionaal Bureau voor Toerisme.”