Hockeyclub DES slaat alarm: ‘Nieuw plan voor Wetering is doodsteek voor het zaalhockey’

Zorgen over gevaarlij­ke kruising in Tilburg: 'We snappen niet dat er niets aan gedaan wordt’

TILBURG - Het is volgens omwonenden en omringende middenstanders bijna wekelijks raak: ongelukken of bijna-ongelukken op de kruising van de cityring met de Kloosterstraat. ,,We zeggen zo vaak tegen elkaar dat we niet snappen dat er niets aan gedaan wordt.”