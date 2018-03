Hockeyvereniging DES spint ruim €11.000 bij elkaar voor ziek jeugdlid

Het idee ontstond om met de hockeyvereniging een spinningmarathon te organiseren om geld in te zamelen voor Villa Joep. Monique van Nieuwstadt is lid van dezelfde hockeyvereniging als Thomas. Samen met een aantal anderen organiseerde ze deze marathon. ,,We stelden als doel om €10.000 in te zamelen”, vertelt van Nieuwstadt. ,,Eerst dacht ik nog dat het een veel te hoog bedrag was, maar nu ik zie hoeveel mensen zich hebben opgegeven om te spinnen, vermoed ik dat we het gaan halen. Er spinnen vandaag zelfs mensen van buitenaf. Dat vind ik zo bijzonder.”

Ook de moeder van Thomas, Ellen Maasakkers fietste tijdens de eerste ronde mee voor haar zoon en Villa Joep. ,,Het was zwaar, ondanks dat ik wel een voorbereidende les heb genomen.” Of Thomas door heeft wat er vandaag gebeurt, betwijfelt ze. ,,We hebben hem proberen uit te leggen wat er vandaag gaande is. Dat er gefietst wordt om geld in te zamelen voor zijn ziekte, maar hij vroeg me waar we dan naar toe gingen fietsen. Het is zo hartverwarmend om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen, ik denk dat we ons streefbedrag daarom zeker gaan halen.”