Hondenpoep in top drie grootste ergernissen in Loon op Zand: ‘Gewenst gedrag is niet bepaald hogere wiskunde’

Transport­on­der­ne­mer wil ophelde­ring over appartemen­ten op 40 centimeter afstand van loods

1 juni DEN HAAG/LOON OP ZAND – ‘Geen idee.’ Dat is volgens transportondernemer Sjef Vermeer het standaardantwoord van de gemeente Loon op Zand dat hij krijgt bij vragen over de bouw van appartementencomplex Castellanië in Loon op Zand. Het pand op veertig centimeter afstand van zijn loods is hem een doorn in het oog. Via de Raad van State wil hij opheldering over de bouwprocedure.