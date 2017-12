Honderden vroege vogels in Loon op Zand bij stembus voor Top 2000

Ge­han­di­cap­ten­par­keer­kaart kwijt: 'We komen nog maar amper de deur uit'

6 december KAATSHEUVEL - Bernard Speekenbrink (84) houdt van bridgen. Maar als hij naar Het Klavier in zijn woonplaats Kaatsheuvel gaat voor zijn wekelijkse verzetje, is hij bij de eerste vier spellen maar amper aanspreekbaar. Totaal uitgeput van een wandelingetje over het plein. Lopen is een crime voor Speekenbrink: hij heeft een spitsvoet, door verschillende tia's wil zijn rechterbeen niet meewerken en door een dubbele longembolie krijgt hij maar amper lucht als hij zich moet inspannen. Slechts strompelend kan hij bij Het Klavier geraken.