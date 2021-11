Hoogbejaarde vrouw voor 1000 euro opgelicht door 'bankmedewerkers’

Personeels­te­kor­ten dwingen kinderop­vang om groepen naar huis te sturen

DE LANGSTRAAT - De personeelstekorten bij Mikz Kinderopvang zijn soms zo groot, dat kindgroepen worden gesloten. ,,Voor ons echt het aller, allerlaatste maar soms kunnen we gewoon niet anders, willen we een verantwoorde en veilige opvang bieden", stelt woordvoerder Maurice Simmerok. Deze week gaat het in totaal om zo'n 75 kinderen die niet terecht konden. Ook in Vlijmen sloot een groep.

4 november