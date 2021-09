Hoverboards vliegen in brand tijdens opladen in Kaatsheuvel

Go Sharing start in Loon op Zand met 50 deelscoo­ters: ‘Bij veel gebruik worden het er mogelijk 100’

16 september KAATSHEUVEL - De groene elektrische deelscooters van Go Sharing zijn vanaf begin oktober ook in de gemeente Loon op Zand te huur. Go Sharing start met vijftig scooters, zo heeft het bedrijf met de gemeente afgesproken. „Als er veel vraag is naar de voertuigen en ze worden voldoende gebruikt, dan worden het er mogelijk honderd”, aldus een woordvoerder van Loon op Zand.