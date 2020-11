Hulpdiensten reanimeren man na werkzaamheden in meterkast in Kaatsheuvel

Bang voor corona: Leraar Mathieu (66) gaf Nederlands in de gymzaal; ‘Ik wil van mijn pensioen kunnen genieten’

13 november Mathieu Musters, leraar Nederlands van het d’Oultremontcollege, is als de dood voor corona. Hij durfde geen klaslokaal meer in. Dus gaf hij zijn laatste lessen Nederlands van zijn carrière op grote afstand; in de gymzaal. Hij heeft er best een traan om gelaten. Want ‘die jong’ wat meegeven, daar deed-ie het voor.