Hutjemutje in de wachtrij bij de Efteling? Pretpark ziet ‘afnemende motivatie’ bij bezoekers om afstand te houden

Dijk in Kaatsheu­vel kort afgesloten voor onderzoek naar gevonden jerrycan

26 juli KAATSHEUVEL - De Zuidhollandse Dijk in Kaatsheuvel is zondagmiddag enige tijd afgesloten geweest voor een brandweeronderzoek naar een achtergelaten jerrycan. Het vermoeden was dat daar een gevaarlijke stof in zat, maar dat bleek niet het geval.