Inbraak bij voetbalclub DESK: gereedschap weg en flinke schade

Automobi­list racet met 225 km/u over Mid­den-Brabantweg, moet rijbewijs meteen inleveren

30 maart LOON OP ZAND - Een automobilist is vrijdagavond rond 20.35 uur betrapt toen hij met 225 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg racete. De politie van Loon op Zand heeft direct zijn rijbewijs ingevorderd.