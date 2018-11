Inwoners maken van Loon op Zand de ideale gemeente in hun Toekomstagenda

Politie bezoekt camping Droomgaard vanwege wapenbezit en pakt meteen bekende au­to-inbreker

25 november KAATSHEUVEL/WAALWIJK - Twee vliegen in één klap. Een 35-jarige Pool die eind maart dit jaar op heterdaad werd betrapt bij een auto-inbraak, is maanden later aangehouden. Hij liep zaterdagavond tegen de lamp.