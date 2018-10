Inwoners mogen toekomstagenda voor gemeente Loon op Zand maken

De bal ligt nadrukkelijk bij de burgers om de bestuursagenda voor de komende jaren te bepalen. Om daarmee te beginnen, is er dinsdagavond 23 oktober een startbijeenkomst in De Wetering. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom om mee te discussiëren. Er zijn al zo’n zestig aanmeldingen.

In groepen verder

Tien tot vijftien jaar

De inspraak van de bevolking vormt een belangrijk uitgangspunt in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ van GemeenteBelangen, CDA en Voor Loon. De burgerparticipatie werd overigens al tijdens de vorige raadsperiode in gang gezet met het project Samen Loont.

Sport- en groenbeleid

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners worden zodoende regelmatig uitgenodigd om mee van gedachten te wisselen. Recent waren er dorpsbijeenkomsten over het sportbeleid en over de groenvoorzieningen in de gemeente. En momenteel loopt er online een enquête over onderhoud en beheer van het openbare groen door Incudem. Bewoners kunnen daarin wensen voor hun eigen buurt of wijk aangeven.