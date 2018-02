Isolde krijgt toch haar schaatsbaantje in Kaatsheuvel: burgemeester was te pessimistisch

Moergestels mobiele kroeg tuft vrolijk rond: vandaag staat ie in Kaatsheuvel

23 februari MOERGESTEL - Het gaat lekker met het Pop Up Café, de mobiele kroeg die in Moergestel het levenslicht zag. ,,We hebben over boekingen niet te klagen", meldt Gertjan Dhondt. ,,Twee keer per maand rijden we hem wel voor."