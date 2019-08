Jan, Dorus en Nies van Es overleefden de oorlog niet; drama Kaatsheuvels gezin 75 jaar geleden

Zwembad Droomgaard in Kaatsheu­vel weer open: luchtkwali­teits­sys­teem gerepa­reerd

6 augustus KAATSHEUVEL - Zes dagen na de sluiting van het zwembad op vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel gaat het bad weer open. Een losgeslagen as van het luchtkwaliteitssysteem was kapot, maar die is nu gerepareerd.