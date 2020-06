John van Pas is gestart met ambitieuze plannen: ‘Op deze unieke locatie is alles mogelijk’

Volledig scherm Op het terrein zijn kenmerkende elementen als molenstenen te vinden. © Marcel Donks

Als ondernemer moet je snel kunnen schakelen, zeker als je actief bent in de horeca en met de organisatie van evenementen. John van Pas heeft de entertainment-sector zien veranderen in de ruim dertig jaar dat hij werkzaam is in de drankhandel. ,,Als 17-jarige jongen ging ik mee als knecht van Anton Kerst, de drankenhandelaar uit Waspik. Vier jaar later al kon ik het bedrijf overnemen. Ik had meteen mijn visie op hoe ik de handel uit kon breiden met het verzorgen van feesten en evenementen. Als ondernemer moet je alert zijn op wat er in de maatschappij gebeurt en waar de vraag ligt."

Nieuwe locatie

De drankenhandel groeide op industrieterrein Scharloo uit haar jasje waardoor Van Pas zes jaar geleden op zoek ging naar een andere locatie. Hoewel hij meerdere opties bekeek, kwam het nooit tot een concrete stap. Tot twee jaar geleden, toen hij eigenlijk bij toeval op het terrein van het voormalige partycentrum 't Curiosahuys werd gewezen. ,,De panden en het terrein waren niet in beste staat, maar de ligging en vooral de grootte van het perceel boden wel mogelijkheden. Naast het verzorgen van feesten op locatie heb ik altijd de ambitie gehad op eigen terrein grote feesten en evenementen aan te bieden. Op dit hele perceel zit een horecabestemming wat in de basis mogelijkheid biedt tot het organiseren van kleine, intieme bijeenkomsten tot grote evenementen met een paar duizend man."

Van Pas sprong in het diepe en ging met de gemeente Loon op Zand in overleg over zijn plannen. Daar werd positief op gereageerd waardoor Van Pas met zijn team aan de slag kon. Naast de horecavergunning kreeg Van Pas een bedrijfsvergunning, nodig voor zijn drankenhandel. September vorig jaar werd begonnen met het opknappen van het centraal gelegen horeca-plein wat onlangs tot groot terras werd omgevormd. Ook werd het evenemententerrein in orde gemaakt en ging de verbouwing van het voorgelegen woonhuis van start. Voor zover mogelijk doet Van Pas alle werkzaamheden zelf met medewerkers en kennissen. Of hij wel eens twijfelt of hij er aan had moeten beginnen? ,,Iedere dag", grapt hij. ,,Nee hoor, het is een enorme klus die in deze fase ook erg kostbaar is. Maar in deze corona-periode hebben we er wel meer tijd voor waardoor we flinke stappen kunnen zetten. Ik ben altijd positief ingesteld, dus kijk vooral met vertrouwen tegemoet naar dit najaar."

