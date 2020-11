Jong duo uit Kaatsheuvel opgepakt voor diefstal honderden kazen: tienduizenden euro’s schade

Efteling en Beekse Bergen mogen ook geen afhaaleten meer verkopen

29 oktober De pretparken en dierentuinen in Nederland mogen helemaal geen eten meer verkopen. Dat bevestigt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad. Afhaalrestaurants moeten dicht en ook de verkoop van blikjes of zakjes chips in de souvenirwinkel mag niet meer.