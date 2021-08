Jongeren uit Brabant aangehouden voor vechtpartij in Renesse, ook een verdachte uit Kaatsheuvel

Ideeën genoeg, maar wie wil daarvoor op een vrije middag de kinderge­meen­te­raad in?

5 juli KAATSHEUVEL - De gemeente Loon op Zand wil in september een kindergemeenteraad installeren. Daar heb je minimaal zestien kinderen voor nodig uit groep zeven en acht van het basisonderwijs. Dus zul je leerlingen enthousiast moeten maken. En wie kan dat beter dan de burgemeester zelf? Dus gaf Hanne van Aart een gastles over lokale politiek op De Vaert in Kaatsheuvel.