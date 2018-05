Jongetje (6) zit met vinger vast in chipsautomaat in Loon op Zand, gewond naar het ziekenhuis

Duizenden mensen verwacht bij Moers Pinkster­week­end

18 mei DE MOER - Het Moers Pinksterweekend vindt dit weekend traditioneel plaats op de voetbalvelden van Blauw-Wit '81 in De Moer. In een gloednieuwe tent waar zo'n 1.500 bezoekers in kunnen feesten treden zaterdagavond op: The Dirty Daddies, Zanger Kafke en de Buren van de Brandweer. De zaterdagavond is uitverkocht.