Jongetje bewusteloos uit zwembad gehaald in Kaatsheuvel: met spoed naar ziekenhuis gebracht

Video Tufferbaan in de Efteling opgeknapt? ‘Mama, het stuur doet het niet meer’

19 april KAATSHEUVEL - De Tufferbaan is weer open. Twee maanden deed de Efteling over het opknappen van de attractie met de oude T-Fordjes. Maar of het er beter op is geworden? Drie jarige en zéér-ervaren-Tufferrijder Noah deed de test.