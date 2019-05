Kaatsheuvel viert weer vier dagen feest op Pleinfestival

VIDEO FIOD doet inval bij hoofdkan­toor Oostappen Groep, ook grootscha­li­ge controle bij camping Droomgaard in Kaatsheu­vel

21 mei KAATSHEUVEL - Bij camping Droomgaard in Kaatsheuvel vinden dinsdag grootschalige controles plaats van politie en Belastingdienst. Ook is een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Oostappen Groep Vakantieparken in Asten.