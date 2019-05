Kaatsheuvelse toneelvereniging Ka-Thé speelt oorlogsverhaal ‘De ronde van ‘43' in Vught

Twee mannen opgepakt in Sprang-Capelle voor poging tot inbraak en winkeldief­stal

30 april SPRANG-CAPELLE/KAATSHEUVEL - Twee mannen zijn dinsdag aangehouden op het Trampad in Sprang-Capelle, omdat ze worden verdacht van winkeldiefstal en poging tot inbraak in een woning. Ze zijn 31 en 29 jaar oud en hebben geen vaste woon -of verblijfplaats.