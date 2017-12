Katje aangevallen met vuurwerk in Kaatsheuvel: 'Wat zal ze bang zijn geweest'

KAATSHEUVEL – In Kaatsheuvel is deze maand een katje zwaargewond geraakt doordat er met vuurwerk naar haar werd gegooid. De Dierenbescherming is woest en noemt de mishandeling een laffe daad.

,,Vuurwerk naar dieren of mensen gooien, dat doe je gewoon niet!”, laat een woordvoerder weten. ,,Gelukkig herstelt het katje goed, hopelijk vindt ze in het nieuwe jaar een fijn nieuw thuis.”

Bekogeld met vuurwerk

Volgens de Dierenbescherming is gezien dat het twaalf jaar oude katje, Lilo genaamd, door onbekenden zwaar is mishandeld. Hierna is het dier dagenlang door niemand meer gezien.

,,Lilo heeft waarschijnlijk een tijdje uit angst geschuild”, vermoedt de woordvoerder. ,,Ze heeft zich pas een week later weer laten zien. Wat zal ze bang zijn geweest.”

Enorm trauma

Toen Lilo zich uiteindelijk weer liet zien, werd ze opnieuw te grazen genomen, maar nu met vuurwerk. Omstanders schoten te hulp en brachten het zwaargewonde katje naar de dichtst bijzijnde dierenarts. Ze was er slecht aan toe. Lilo zag zwart van het roet en had een enorm trauma aan haar bek.

Ondertussen is Lilo geopereerd aan haar kaak bij Dierenkliniek Den Herd in Tilburg. Ze zal hier nog enige tijd blijven, voordat ze naar Dierenopvangcentrum De Doornakker in Eindhoven gebracht wordt.