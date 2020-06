Kermis Kaatsheuvel mag door, maar of het nog gaat lukken? ‘Het wordt 50/50'

Van de gemeente Loon op Zand mag het in elk geval, en dat is voor kermisorganisator John van Dam alvast een mooie eerste stap. Van Dam staat al dertig jaar met botsauto's op de kermis in het dorp en zet zich ook nu weer in om van vrijdag tot en met maandag in Kaatsheuvel te staan. Of dat gaat lukken, is voor hem echter nog altijd ‘fifty/fifty'.