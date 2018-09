Kinderen geholpen met geld uit Wensbron in Efteling; 200.000 euro in 33 jaar

opinie Palestijn­se kinderen die radicalise­ren? Waanzin!

21 september De Brabantse PVV, Time to stand up for Israël, CIDI, zij pleiten bij burgemeester en wethouders van Loon op Zand en zelfs bij de leden van de Tweede Kamer voor een verbod van een Palestijns jeugdkamp op een camping [BD 18 september].