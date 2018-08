Kinderen kamperen in voortuin van Kaatsheuvels verzorgingshuis Vossenberg

Auto raakt van weg en komt op dak in berm N261 bij Kaatsheu­vel terecht, bestuurder raakt gewond

11 augustus KAATSHEUVEL - Een auto is op de N261 richting Tilburg van de weggeraakt en in de berm terecht gekomen. De bestuurder is daarbij flink gewond geraakt en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.