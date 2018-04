Klein hotel met 7 kamers in centrum van Kaatsheuvel

Zeven aanhoudingen na grote vechtpartij bij de Droomvlucht in de Efteling

8 april KAATSHEUVEL - Bij een vechtpartij in de Efteling zijn zondag in de namiddag meerdere lichtgewonden gevallen. Er zijn in totaal zeven mensen aangehouden: vijf betrokkenen bij de vechtpartij en twee mannen die zich tegen de politie keerden.