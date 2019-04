Koningsdag opgeluisterd door 'blijde incomste'

De Romeinen konden veel. Ze bouwden aquaducten, legden wegen aan, waren meesterlijke veroveraars. Maar een horloge droegen ze niet. Toch was die te zien in de epische film Ben Hur. Een domme fout. Honderden jaren later, in de middeleeuwen, droeg nog niemand een mechanisch klokje. Maar op Koningsdag, als heer Willem van Horn zijn 'blijde incomste' in de Heerlijkheid Venloon, de huidige gemeente Loon op Zand, na 750 jaar nog eens overdoet, zit bij hertog Jan I van Brabant wel degelijk een horloge om de pols. ,,Ik moet de tijd een beetje in de gaten houden'', zegt de hertog, die in de tweede helft van de dertiende eeuw de lakens uitdeelde in onze provincie. ,,Want er staat nog veel meer op het programma."

Inderdaad, de stoet die 's morgens om negen uur aan de Zuidhollandsedijk - de grens van de gemeentes Waalwijk en Loon op Zand - door burgemeester Hanne van Aart met alle egards wordt ontvangen, doet Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand aan. Uiteindelijk eindigt de tocht aan de Kerkakker in Loon. Daar vindt exact om 15.15 uur de onthulling van een gedenkteken plaats. Waar spotten tegen de wetten van de historie al niet goed voor is.

Gesoigneerd

De intocht in de heerlijkheid wordt gedragen door de leden van menvereniging De Ketshoeve. Mooie koetsjes en sjeesjes, de paarden zien er voor deze dag ook gesoigneerd uit. Dat kan niet iedere koetsier zeggen. Die tijd, 1269, verdroeg dat ook niet. Leonie de Bruine is gehuld in grauw wit met een donkere rok en bijpassend schoeisel. Het is fris op de bok, ze heeft er geen last van. Lachend: ,,Ik draag een gebreide onderbroek en een borstrok.'' In het centrum van Kaatsheuvel maken Willem van Horn en zijn gezelschap een rondje. Het is niet druk, ook niet bij woonzorgcentrum Eekhof. Schijn bedriegt, ziet Hanne van Aart, die in haar paardenstaart een oranje bloem - het is tenslotte Koningsdag - heeft gestoken. Ze zwaait enthousiast naar de bewoners achter de ramen.

Op het Anton Pieckplein wordt de driekleur mét wimpel gehesen, begeleid door het Wilhelmus. Er is muziek bij: een jonge saxofonist en een man met een keyboard. Daarna een praatje van Van Aart: vlot, 'to the point'. Daarmee opent ze de Koningsspelen op het plein.

De stoet gaat verder. Naar de spelende kinderen in De Moer, naar Loon op Zand. Uiteindelijk belandt het hele gezelschap bij een paardenwei aan de Kerkakker. Ooit stond daar de eerste kerk van Loon op Zand. Toen bij het Witte Kasteel een tweede verrees, trokken de kerkgangers daarnaartoe. Het godshuis raakte in verval, werd gesloopt. Maar, zo beloofden ze destijds, er komt een kapelletje. Vandaag dus. De burgemeester, pastoor Peter Luijckx en Marja van Trier, pleitbezorger van het Loons dialect, trekken een doek weg. Daaronder zit een moderne kapel, gemaakt door Jan van Strien. De onthulling is het sluitstuk van een mooie dag, waar uiteindelijk Pluvius zich niet al te veel mee bemoeide.