Koninklijke onderscheiding voor Sjan Rozenbrand uit Kaatsheuvel

Loon op Zand moet voorlopig nog dromen over nieuwe ‘dorpshuis­ka­mer’ in de Wetering

11:00 LOON OP ZAND - Het gaat langer duren, meer geld kosten en of er ook een hostel in komt, is niet zeker. De gedroomde huiskamer voor alle inwoners van Loon op Zand heeft nog een hele weg voor de boeg.