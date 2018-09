Kopers voor panden Kerkstraat in Loon op Zand melden zich bij online veiling

Eigenaar Mussenberg schrikt van hatemails: 'Laten we het eerst uitzoeken'

17:57 Eigenaar Eric van Leeuwen van recreatieboerderij De Mussenberg in Loon op Zand is geschrokken van de hatemails rond het aangekondigde Palestijnse jongerenkamp op zijn terrein. ,,We worden voor van alles uitgemaakt zonder dat iemand weet hoe het nu werkelijk zit."