Kraker aangehouden in Kaatsheuvel

De buurtbewoner meldde zijn bevindingen aan de politie, want de nieuwe buurtbewoner werd niet herkend. De politie trof vervolgens in de woning een man aan zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij is aangehouden voor huisvredebreuk. Volgens de politie is het een ‘goed voorbeeld dat we elkaar moeten helpen voor een veiligere buurt'.