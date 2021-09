Kunstenares Marjan dook meerdere keren in de genenpoel van vader Gerard de Nijs

LOON OP ZAND - Marjan Horver - De Nijs was op kunstzinnig vlak een omnivoor. Maar tentoonstellen, dat deed ze liever niet. Een progressieve spierziekte veranderde dat. Vanaf vandaag hangt haar werk in Het Uilennest in Loon op Zand.

Tekenen, schilderen, scheuren, plakken, krassen, wrijven, schrijven. Al die werkwoorden lopen als een rode draad door het leven van Marjan Horver - De Nijs, wat uitmondde in tal van kunstzinnige uitingen. Van aquarellen en collages tot boeken. Vanaf vandaag is haar werk te bewonderen in Het Uilennest in Loon op Zand. Marjan hoopt zelf bij om 15.00 uur bij de opening aanwezig te zijn: ze is ernstig ziek.

Dat Marjan het pad van de kunsten zou gaan bewandelen, lag een beetje voor de hand. Haar vader, Gerard de Nijs, was in zijn woonplaats Kaatsheuvel en bekend kunstschilder van naïeve voorstellingen. Kennelijk heeft zijn dochter meer dan eens een duik genomen in zijn genenpoel, vandaar haal veelzijdigheid.

Tentoonstellen, dat was een heel ander verhaal. ,,Dat is slechts een enkele keer gebeurd”, zegt haar zwager Toine Horvers, die het initiatief heeft genomen voor een expositie. ,,Marjan is altijd heel bescheiden geweest over wat ze maakte. Er hing wel wat werk in huis, maar veel meer nog lag in de kast. Vanwege die progressieve spierziekte vonden mijn broer Peter, de man van Marjan, en ik dat een eerbetoon aan Marjan op zijn plaats zou zijn. Zij stond er helemaal achter.”

Een omnivoor

Niet naar buiten treden met haar werk, had ook een voordeel. Toine: “Je wordt niet beoordeeld, mensen hebben geen verwachtingen van wat je nog zult gaan maken. Dat kan een druk op je leggen. Daar had Marjan dus geen last van. Door haar terughoudendheid beschermde ze haar artistieke vrijheid. Haar stijl was kiezen voor geen specifieke stijl. Naturalistisch, fantastisch of abstract: het kon allemaal en door elkaar. Ze was een omnivoor.”

Hij vervolgt:,, Tegelijkertijd was haar werk allesbehalve vrijblijvend. Er waren periodes bij dat ze zich vastbeet in een onderwerp, vorm of techniek. Bomen, rotslandschappen, gezichten, mensgestalten of sprookjesfiguren. Het kwam allemaal voorbij. Marjans jarenlange gedrevenheid, veelzijdigheid, experimenteerdrift en vooral het zoeken naar verbeelding van haar gevoelens zie je expliciet terug op deze tentoonstelling.”

Zaterdag 4 september is de expositie tussen 15.00 en 17.00 uur te bezichtigen. Andere data, tussen 12.00 en 17.00 uur: 5, 10, 11, 12, 17, 18 en 19 september. De toegang is gratis. Een donatie ten behoeve van PSP-spierziekte onder de vermelding Cure PSP wordt zeer op prijs gesteld.