Laatste van 12.000 bouten in fietstunnel onder Europalaan in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - In een week tijd moet de fietstunnel onder de Europalaan worden ingegraven. Het is een belangrijke schakel in de snelfietsroute door Kaatsheuvel.

Voorbijgangers hebben ze ongetwijfeld al gezien, de drie halfronde stalen delen die samen de fietstunnel onder de Europalaan in Kaatsheuvel moeten vormen. Ze staan al klaar op het bouwterrein om op hun plaats te worden gezet.

Bij de montage zijn 12.000 bouten gebruikt en woensdagochtend werd de laatste bout aangedraaid. Tobias (12) uit groep 8 van basisschool De Blokkendoos uit Loon op Zand was de gelukkige.

Week van 4 februari

Want als ze later dit jaar naar het middelbaar onderwijs gaan, zullen veel leerlingen dagelijks gebruik maken van de snelfietsroute F261 en dus ook van de tunnel. Die wordt vanaf maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari gemaakt. ,,Anders trekken we voor zo'n werk een paar weken uit, nu doen we het in een week", zei directeur Martin Dees van aannemer KWS Infra.

Tijdens de bouwactiviteiten is de Europlaan voor alle verkeer afgesloten. Er moet immers een diep gat worden gegraven en een stevig betonnen fundament worden gestort, voordat de tunnel kan worden ingehesen.

Eerste snelfietsroute van Brabant

Fietsers en voetgangers hoeven straks de drukke Europalaan niet meer over te steken en het Efteling-verkeer kan vlotter doorrijden. Zodoende is de fietstunnel een belangrijke schakel in de snelfietsroute tussen Tilburg en Waalwijk. ,,De eerste van Brabant", meldde gedeputeerde Christophe van der Maat. De fietser heeft er alle ruimte, komt geen stoplicht tegen en kan zo veilig naar zijn bestemming trappen.

Reden voor de provincie om ook flink de portemonnee te trekken. ‘Den Bosch’ betaalt 80 procent van de kosten. De gemeente Loon op Zand legt volgens wethouder Gerard Bruijniks nog drie miljoen euro op tafel.

Efteling Hotel leeg

De 12.000 bouten zijn met de hand in de tunneldelen aangebracht, maar ze moeten allemaal nog met een boormachine worden vastgedraaid. Dat zorgt voor nogal wat kabaal. Daarom verblijven er die week geen gasten in het Efteling Hotel. Ze worden ondergebracht in Bosrijk en het Loonsche Land.