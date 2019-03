Lammetjesdag Loon op Zand: Op kraamvisite bij 1200 pasgeboren lammetjes

In een grote stal zijn de schapen en hun lammetjes verdeeld over afgezette hokken met stro. Ze blaten luid, worden geknuffeld, geaaid en gevoerd door de bezoekers. De dieren vinden het allemaal wel best en sommige gaan er zelfs uitgebreid voor liggen. ,,Dat komt omdat dit ras, het Kempische Heideschaap, rustig in de kop is”, vertelt Bart van Ekkendonk van De Lachende Ooi. ,,Al eeuwenlang lopen ze rond in Brabant. Ze zijn sociaal en gewend aan mensen. Dat moet ook wel want deze kuddes begrazen onder andere de Loonse- en Drunense duinen en daarvoor gaan ze ook weleens de weg over.”

Het eerste lammetje werd geboren op 6 januari en nog steeds zit De Lachende Ooi in de kraamperiode. In hok één liggen de allerkleinste lammetjes van een paar dagen oud. ,,We geven de moeders rust door bezoekers niet in dit hok te laten”, legt vrijwilliger Emily Mensink uit. ,,Een bevalling is niet niks, ze moeten daar even van bijkomen.”

Knuffelbeurt

De schapen en lammetjes ernaast worden wel getrakteerd op een flinke knuffelbeurt. ,,Deze zijn een week oud en nog een beetje schuw. Je merkt dat ze het nog spannend vinden om geaaid en geknuffeld te worden”, vertelt Mensink. ,,Stukje bij beetje worden de lammetjes steeds nieuwsgieriger en rennen niet meer weg van de bezoekers. Ze leren hierdoor socialiseren en durven steeds dichterbij te komen.” Niet alle lammetjes hebben er zin in om de hele dag geaaid te worden. Sommige liggen verstopt in de hoek een uiltje te knappen. ,,Net als baby’s slapen ze veel, dus dan laten we ze lekker liggen en dwingen we ze niet om geknuffeld te worden.”

In het midden van de stal zit Lara van Buren (10 jr) al zeker tien minuten in het hooi, omringd door lammetjes. ,,Ze knabbelen een beetje aan me en deze hier ligt al de hele tijd tegen mijn been aan te slapen.” De lammetjes worden zichtbaar rustig van het gekriebel van Lara. ,,Ik word er zelf ook wel een beetje zen van.” Ook Hannah Jacobs (14 jr) geniet van de lammetjes. ,,Je wordt er inderdaad rustig van, maar ik moet wel opletten want eigenlijk ben ik allergisch voor hooi. Maar ze zijn zo schattig dat ik hier de hele ochtend wel kan blijven.”

Niet alle lammetjes zitten bij moeders in het hok. Weeslammetjes hebben extra aandacht nodig en worden geflest door mensen. Anna Liza Claassen (5 jr) gaf samen met haar broertje Daan (3 jr) melk aan een klein weeslammetje. ,,Ze dronken wel snel, ze zullen wel honger hebben gehad.” Of de lammetjes na het flesje ook een boertje lieten? ,,Nee, dat doen alleen baby’s”, zegt Anna Liza lachend.