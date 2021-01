Landal Kaatsheuvel is klaar, maar komen er ook gasten? ‘Het was bikkelen’

Dinsdag 15 december. Nederland gaat voor de tweede keer in lockdown, tot minstens 19 januari. Er hangt een mineurstemming, maar daar is aan de Duinlaan in Kaatsheuvel geen sprake van. Daar ontvangt Paul Reizevoort, parkmanager bij Landal Kaatsheuvel, uit handen van directeur Jark Schepens van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling BV de laatste sleutel van de 104 recreatiewoningen die daar zijn opgeleverd. Natuurlijk wil je dit heuglijke moment met de eigenaren van de recreatiewoningen vieren. Op een later moment, als corona is gevloerd, zal dat zeker gebeuren. Kortom, wat in het vat zit, verzuurt niet.