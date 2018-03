Lange rijen in de Efteling, niet voor de Python zelf, maar voor een boutje

BoekStart: (voor)lezen bij kin­der­dag­ver­blij­ven Loon op Zand

29 maart KAATSHEUVEL - Jong geleerd, is oud gedaan. Dat geldt zeker ook voor lezen en daar kan het project ‘BoekStart in de Kinderopvang’ een bijdrage aan leveren. In de openbare bibliotheek van Kaatsheuvel in Het Klavier werd de aftrap verricht.